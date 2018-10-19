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Kulakların pası silinecek

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Kulakların pası silinecek
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), bu akşam Hollywood film müzikleri konseri verecek. Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda saat 20.30'da gerçekleşecek konserde Ezgi Su Apaydın, Ezgi Alaş, Atahan Kaya, Ufuk Atar, Çağlar Burgazlıoğlu, Yusuf Yalçın, Başar Zeren ve İlkan Şahin solist sanatçılar olarak sahneye çıkacak. Konserde, ADSO eşliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı ve aranjör Yusuf Yalçın'ın orkestrasyonlarıyla ünlü Hollywood filmlerinin unutulmaz müzikleri seslendirilecek. Orkestrayı Letonyalı şef Gints Glinka yönetecek.
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Kulakların pası silinecek
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