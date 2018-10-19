Pembe farkındalık

Antalya
'da, yüzlerce kişi meme kanserine dik- kat çekmek i��in pembe tişört giyip yakalarına meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takarak yürüdü. YÜRÜYÜŞE 250 KİŞİ KATILDI Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Memorial ve Medstar hastaneleri ile Antalya
Gazeteciler Cemiyeti (AGC) katkılarıyla 'Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel
'in eşi Ebru Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve aralarında erkeklerin de bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi. PANKARTLAR MESAJ VERDI
Yakalarına pembe kurdele takan ve pembe tişört giyen katılımcılar, yaklaşık 1.5 kilometre boyunca ellerindeki meme kanserine dikkat çeken pankartlarla yürüdü. BURCU GÜNEŞ KONSERİ
YÜRÜYÜŞ sonunda Vali Karaloğlu, Başkan Türel de etkinliğe katıldı. Sağlıklı olmak için dikkatli olunması gerektiğini de ifade eden Vali Karaloğlu, "KETEM'de hem meme hem de rahim kanseriyle ilgili her türlü çalışma ücretsiz" dedi. Başkan Türel ise sağlığın da ancak kaybedildiğinde değerinin ortaya çıktığını söyledi. Konuşmaların ardından ünlü şarkıcı Burcu Güneş
de sahilde mini bir konser verdi.