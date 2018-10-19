Yasağa destek

Memurların mesai saatleri içinde kahvaltı yapmasına ve sigara içmelerine yasak getiren Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, Twitter'da gündem oldu. 'Yasak kararını destekliyor musunuz?' anketine yüzde 79 evet, yüzde 21'de hayır cevabı verildi. TÜRKİYE'DE UYGULANSIN
En çok dikkat çeken tweet ise, 'Antalya
Valisi sanki, öğlene kadar herkes kuş orucu tutacak' demiş gibi bir algı var. Evinizde yiyerek gelin' oldu. Bazı vatandaşlar Vali Karaloğlu
'nun bu talimatının takdir edileceğini belirterek, Türkiye genelinde de bu yasakların olması gerektiğini vurguladı. OLMASI GEREKENDİ
Vali Karaloğlu, "Olması gerekeni yaptık. Çünkü çevremizdeki bir çok nisan bu işten şikayetçi idi. Yılların alışkanlığına bir nokta koymak gerekiyordu" dedi. Karaloğlu, "Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai devam ederken sigara içenlerin her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Kimseyi kapıdan çevirmeyin mesainizi işinize harcayın" demişti.