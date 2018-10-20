Alanya’da 2. ihmal iddiası

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde yanlış tedavi yapıldığı iddia edilen ve geçirdiği beyin kanaması sonrası nedeniyle komaya giren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'dan sonra ikinci ihmal iddiası ortaya atıldı. Müslüman olup ilçede yerleşik yaşamaya başlayan 'Hacı Baba' lakaplı Alman Christoph Peter Maus'un da ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ihmal nedeniyle öldüğü ileri sürüldü Eşinin ALKÜ çatısı altında ihmale maruz kaldığını iddia eden eşi Ayşe Maus "Eşim geçirdiği kazadan sonra hemen taburcu edildi. Bana mantıklı gelmedi. Anadolu Hastanesi'ne kaldırdım ve 6 saat içinde yaoğun bakıma alındı. Bir daha da çıkamadı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon kapmış. Hem hastaneden hem de eşime çarpıp serbest gezen sürücüden şikayetçiyim" dedi.