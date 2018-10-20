İntihar mı cinayet mi

Antalya
'DA önceki akşam Muratpaşa ilçesi Falez 3 parkında falez kayalıklarında cansız bedeni bulunan pırlanta toptancısı Mehmet Nalbant'ın (60), intihar mı ettiği yoksa bir cinayete kurban mı gittiği araştırılıyor. 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği ve biriken borçlarını ödeyemediği için intihar ettiği ileri sürülen Nalbant'ın intiharından önce yazdığı mektupta, mafya tarafından tehdit edilerek değerli arsa ve arazilerinin de elinden alındığı notunu bırakması polisi alarma geçirdi. İNTİHAR ETMEZ
Mehmet Nalbant'ın yakınları olayın intihar olduğuna inanmadıklarını söyledi. Nalbant'ın 15 yaşından buyana ticaretle uğraştığını belirten yeğenleri, "Ticarette defalarca batmış, çıkmış birisi. Kesinlikle intihar etmezdi. İsrail mafyasından şüpheleniyoruz. Daha 5 ve 2 yaşında iki çocuğu vardı. Onlarca çocuk okutan birisiydi" dedi.