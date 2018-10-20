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Kumluca bu düğüne aktı

’nın Kumluca ilçesinde Pınar Akkele ile Uğur Demiröz ömür boyu birlikteliğe ‘Evet’ dedi. Çiftin düğününe siyaset ve iş dünyası katıldı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Kumluca bu düğüne aktı
Antalya'NIN Kumluca ilçesinde işadamı Orhan Akkelle'nin kızı Pınar Akkelle ile Uğur Demiröz'ün düğünü bürokrasi, siyaset ve iş dünyasını buluşturdu.

NIKAHI BAŞKAN KIYDI
Orhan Akkelle'nin kızı Pınar Akkelle ile Uğur Demiröz'ün düğün töreni Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Düğüne Kumluca ve Finike'nin bürokrasi, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven kıydı. Şahitlerden biri de eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya oldu.
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Kumluca bu düğüne aktı
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