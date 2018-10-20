Sahne sırası gençlerin

Antalya
Kepez Belediyesi'nin 5. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın başvuruları devam ediyor. 'Sahne Sırası Sende' sloganıyla genç müzisyenlere yeteneklerini sunma imkanı tanıyan yarışmanın başvuruları 14 Aralık Cuma günü sona eriyor. Türkçe rock ve pop müzik türündeki yarışmada 1970-1990 yıllarına ait nostaljik şarkılar seslendirilecek. Ön eleme, yarı final ve final etabının yapılacağı yarışmaya 15 ila 30 yaş arasındaki gençler katılabilecek. PARA ÖDÜLÜ VERILECEK
Başvurular Erdem Bayazıt Kültür Merkezine, AVM'lerde açılacak stantlara veya 'www.kepezkultur. com' adresine online olarak yapılabilecek. Yarışmanın ön elemeleri 17 Aralık 2018 pazartesi, yarı final 7 Ocak 2019 pazartesi, final etabı ise 28 Ocak 2019 pazartesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Yarışmada birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü ise 3 bin lira ile ödüllendirilecek.