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Suç örgütüne büyük darbe

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Suç örgütüne büyük darbe
Antalya'DA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 ayrı olaya katıldıkları tespit edilen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU
merkezli, Serik ilçesi ve 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ve işlenen suçlara iştirak ettiği tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi. Örgüt liderine ait iş yerinde çalışan bir kişi de hırsızlık suçundan yakalandı.
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Suç örgütüne büyük darbe
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