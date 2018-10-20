Suç örgütüne büyük darbe

Antalya
'DA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 ayrı olaya katıldıkları tespit edilen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU Antalya
merkezli, Serik ilçesi ve 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ve işlenen suçlara iştirak ettiği tespit edilen 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi. Örgüt liderine ait iş yerinde çalışan bir kişi de hırsızlık suçundan yakalandı.