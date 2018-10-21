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95’inci yıla özel 95 eser sergilendi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
95’inci yıla özel 95 eser sergilendi
Antalya'nın Kepez Belediyesi Cumhuriyet'in kuruluşunu 95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi ile kutluyor. Ressam Zübeyde Özsoy Yavuz ile Prof. Dr. Nevzat Çevik küratörlüğündeki Cumhuriyet Sergisi, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen sergide, yurtiçi ve yurt dışından 95 sanatçının eseri yer aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimize nice güzel aydınlık yarınlar diliyorum. Cumhuriyetin 95. yılını kültür ve sanat etkinliği ile kutlamak istedik" dedi.
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95’inci yıla özel 95 eser sergilendi
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