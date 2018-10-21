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Alt geçitte can pazarı

Antalya’da alt geçitte ya yol açtı. Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü. Sürücü Adem A. ağır şekilde yaralandı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Alt geçitte can pazarı
Antalyalya'da? otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen da sürücü yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki iki kişinin burunları bile kanamadı.

HATALI SOLLAMA YAPTI
Kaza, önceki gece saat 01.30 sırasında Sakıp Sabancı Bulvarı Antalyaspor Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Konyaaltı ilçesine doğru giden Adem A., kullandığı 07 GU 185 plakalı otomobiliyle önünde seyir halindeki Melih K. yönetimindeki 07 ANU 25 plakalı otomobili alt geçitte sollamak istedi. Adem A., önündeki araca sol orta bölümden çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem A.'nın aracı hızla demir bariyerlere çarptı. Sol ön tekeri yerinden fırlayan araç, savrularak durdu.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada Adem A., ağır yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan biri kız iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Adem A., ambulansla Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Adem A.'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulan geç kızı ise arkadaşı sakinleştirdi.

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Alt geçitte can pazarı
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