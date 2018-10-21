Alt geçitte can pazarı

Antalya lya'da?otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kaza da sürücü yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki iki kişinin burunları bile kanamadı.

HATALI SOLLAMA YAPTI

Kaza, önceki gece saat 01.30 sırasında Sakıp Sabancı Bulvarı Antalyaspor Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Konyaaltı ilçesine doğru giden Adem A., kullandığı 07 GU 185 plakalı otomobiliyle önünde seyir halindeki Melih K. yönetimindeki 07 ANU 25 plakalı otomobili alt geçitte sollamak istedi. Adem A., önündeki araca sol orta bölümden çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem A.'nın aracı hızla demir bariyerlere çarptı. Sol ön tekeri yerinden fırlayan araç, savrularak durdu.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada Adem A., ağır yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan biri kız iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Adem A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Adem A.'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulan geç kızı ise arkadaşı sakinleştirdi.