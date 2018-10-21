Antalya’ya yeni müze şart

Antalya lya?Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) toplantısına konuk olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu , şehrin acil yeni bir müzeye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Vali, Antalya 'nın turizm , tarım, ticaret ve teknoloji yatırımlarını anlatırken, "Şehrin gündeminde müze yok. Bu ihtiyacın gündemine ve talebi haline getirilmesi lazım" dedi. Antalya'da müzeye yerel halkı da turist i de çekmek gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, "Turizmde ezberlerimizi bozmamız lazım. Her şey dahil sistem de olmak üzere bütün anlayışı baştan konuşmak lazım. Turist otelden çıkmıyor, otelden şehre inmiyor" diye konuştu.



İSTİHDAM KENTİ ANTALYA

2017 yılı için turizm gelirlerinde artış yaşanacağına dair öngörülerinin gerçekleştiğini kaydeden Vali Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "2017 yılında 10 milyon 400 bin TL ile kapattık. Sadece turizm değil ihracatta yüzde 21'e yakın bir artışla Türkiye ortalamasının iki katı bir artış yaşadık. Ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla milli istihdam seferberliği olmuştu. Biz de Antalya'da o toplantıyı gerçekleştirdik. 150 bin yeni istihdam hedefi ile yola çıkmıştık. Biz 2017 yılını 184 bin yeni istihdam ile kapattık. Antalya İstanbul'dan sonra ikinci büyük kent oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ikinciliği ödülünü aldık. İşin esas sahibi iş dünyamıza, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'na bu ödülü teslim ettik. 2017 yılını turizm, ihracat ve istihdamda ciddi bir yükselmeyle kapatmış olduk."



SIKINTILI SÜREÇ BİTTİ

2015'ten beri krizden en çok etkilenen şehrin turizm kenti olan Antalya olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Neredeyse dibi görmüştük. İlk geldiğim hafta 'esnaf Kundu'da yolu kapamış' dediler, neden yolu kaparlar dedim, 'kiralar çok yüksek olduğu için' dediler. Bir gün sonra da 'Kemer'de esnaf kepenk kapattı' dediler. Esnafın kirası Dolar/Euro bazlı kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmada kira düşmediği için esnaf sesini duyurmaya kepenk kapatmıştı. Böyle sıkıntılı bir süreçte göreve gelmiştim" ifadelerini kullandı.