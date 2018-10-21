Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu iAntalyalyaspor basın Sözcüsü Murat Süğlün zorlu karşılaşma öncesi dostluk mesajları verdi. Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, "Biz birlik, beraberlik içerisindeyiz. Derbide Alanya'ya yakışır şekilde davranacağız. Gelen misafirlerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Hem Antalya'da hem de Alanya'da zaman zaman provoke eden kişiler var. İki takımın dostluğuna, kardeşliğine taraftarların, yönetimlerin arasına girmek için sakın ama sakın kimse uğraşmasın. Bunun bedelini ağır bir şekilde öder" diye konuştu.

EN YAKIN KULÜP

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün de "İki takım için de çok önemli bir maç. Dostluğun kazanacağı bir karşılaşma olmasını diliyorum. Alanya, kardeş kulübümüz. Bize en yakın olan kulüp. Saha içi ve saha dışında dostça bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Bizim her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da amacımız 3 puan almak. Topladığımız puanların tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz" diye konuştu.