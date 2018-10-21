Gül çiçeği fiyatı 9.20 lira oldu

Isparta
'da?
Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK
), 2018 yılı gül çiçeği kilogram fiyatını açıkladı. GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik
, maliyet fiyatlarının artması ve ihracatın sektör beklentilerinin altında olmasına rağmen ortakları memnun edecek bir fiyat çalışması yaptıklarını söyledi. Çelik, 2018 yılı gül çiçeğinin kilo fiyatını 9.20 TL olarak tespit ettiklerini açıkladı. Çelik, 'Enflasyonla Mücadele Programı' kampanyasına destek için Isparta'daki mağazalarda, 31 Aralık'a kadar yüzde 10 indirim uygulanacağını belirtti.