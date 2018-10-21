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Gül çiçeği fiyatı 9.20 lira oldu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Gül çiçeği fiyatı 9.20 lira oldu
'da? Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (), 2018 yılı gül çiçeği kilogram fiyatını açıkladı. GÜLBİRLİK Genel Müdürü , maliyet fiyatlarının artması ve ihracatın sektör beklentilerinin altında olmasına rağmen ortakları memnun edecek bir fiyat çalışması yaptıklarını söyledi. Çelik, 2018 yılı gül çiçeğinin kilo fiyatını 9.20 TL olarak tespit ettiklerini açıkladı. Çelik, 'Enflasyonla Mücadele Programı' kampanyasına destek için Isparta'daki mağazalarda, 31 Aralık'a kadar yüzde 10 indirim uygulanacağını belirtti.
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Gül çiçeği fiyatı 9.20 lira oldu
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