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Havada adrenalin

Fethiye’deki Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali nefes kesiyor. 900 paraşütçü gökyüzünde renkli görüntüler oluşurdu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Havada adrenalin

'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti. Festivalin dördüncü gününde, akrobasi pilotları serbest düşüş, gökyüzü dalışı, yarasa adam uçuşu ve çeşitli akrobasi gösterileri yaptı. Pilotların gökyüzündeki gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

3 GÜNDE 10 BİN UÇUŞ
56 ülkeden 900 pilotun katılımıyla gerçekleşen festivalde Babadağ'dan 3 günde yaklaşık 10 bin yamaç paraşütü havalandı. Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşütlerini açarak denize indi. Pilotlar, botlar yardımıyla denizden çıkarıldı. THK pilotlarının paramotorla deniz üzerinde yaptığı gösteri ise güzel görüntüler oluşturdu.


BUGÜN SON GÜN ORGANIZASYON ?

Sorumlusu , festivalin ilk üç gününde yaklaşık 10 bin kişinin atlayış gerçekleştirdiğini bildirdi. Mete Atay, akrobasi gösterilerinin izleyenlerin nefesini kestiğini kaydetti. Festival, bugünkü gösterilerle sona erecek.

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Havada adrenalin
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