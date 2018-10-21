Konyaaltı’nda karavan keyfi

Antalya lya'nın Konyaaltı Sahili , karavancıların konaklama yeri oldu. Türkiye 'nin dört bir yanından gelen 100'ün üzerinde karavan, sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

DEĞİŞMEYEN ADRES

Yol boyunca sıralanan karavanlar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yaz sezonu bitmesine rağmen tatilleri bitmeyen karavan severler Konyaaltı Sahili'nin her yıl uğrak noktaları olduğunu ifade etti. Lara'da yaşayan ve karavanı ile sahilde konaklayan 68 yaşındaki Önder Diker de, bölgenin karavancılar için büyük bir şans olduğunu söyledi. Diker, "Sahilde tüm imkanlar var. Denize girip, duşumuzu alıyoruz. Alışveriş ihtiyacımızı karşılıyoruz. Her şey yan yana" diye konuştu



84 YAŞINDA KARAVANDA

KARAVAN ile sahilde konaklamayı tercih edenlerden biride 84 yaşındaki Muzaffer Gültoplayan. Uzun süre yurtdışında yaşadığını ifade eden Gültoplayan, eşi ile birlikte Türkiye'yi gezdiğini ve 5 yıldır da Konyaaltı'nı tercih ettiğini vurguladı.



DÖRT AYDIR KONAKLIYOR

50 yıldır karavancı olan Orhan Çetin (56), Ankara'dan geldiğini ve 4 ay tatil yaptığını belirtti. Karavanın babadan kalma bir alışkanlık olduğunu söyleyen Çetin, "Burası benim ilk göz ağrım. Her yıl karavana atlayıp uzun süre burada konaklıyorum" dedi.