Konyaaltı’nda karavan keyfi

DEĞİŞMEYEN ADRES
Yol boyunca sıralanan karavanlar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yaz sezonu bitmesine rağmen tatilleri bitmeyen karavan severler Konyaaltı Sahili'nin her yıl uğrak noktaları olduğunu ifade etti. Lara'da yaşayan ve karavanı ile sahilde konaklayan 68 yaşındaki Önder Diker de, bölgenin karavancılar için büyük bir şans olduğunu söyledi. Diker, "Sahilde tüm imkanlar var. Denize girip, duşumuzu alıyoruz. Alışveriş ihtiyacımızı karşılıyoruz. Her şey yan yana" diye konuştu
84 YAŞINDA KARAVANDA
KARAVAN ile sahilde konaklamayı tercih edenlerden biride 84 yaşındaki Muzaffer Gültoplayan. Uzun süre yurtdışında yaşadığını ifade eden Gültoplayan, eşi ile birlikte Türkiye'yi gezdiğini ve 5 yıldır da Konyaaltı'nı tercih ettiğini vurguladı.
DÖRT AYDIR KONAKLIYOR
50 yıldır karavancı olan Orhan Çetin (56), Ankara'dan geldiğini ve 4 ay tatil yaptığını belirtti. Karavanın babadan kalma bir alışkanlık olduğunu söyleyen Çetin, "Burası benim ilk göz ağrım. Her yıl karavana atlayıp uzun süre burada konaklıyorum" dedi.