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Otobüs şoförüne levye ile saldırı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Otobüs şoförüne levye ile saldırı
Antalyalya'da yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsünün önünü keserek durduran kişi, şoförün başına demir levyeyle vurdu. Kanlar içinde kalan şoförü yolcular kurtardı.

LEVYE İLE VURDU
Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde 'ne ait özel halk otobüsü şoförü, yolcuların arasında levyeyle dövüldü. yönetimindeki 07 AU0310 plakalı halk otobüsü seyir halindeyken, 07
FZA 258 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile arasında yol verme sorunu yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından Burhan T. otobüsün şoför mahallinin yanına gelip dışarıdan Hüseyin Çon'un kafasına demir levyeyle vurdu. POLİS EKİBİ YAKALADI
Yolcuların tepkisiyle Burhan T. olay yerinden uzaklaştı. Kafası kanlar içinde kalan Çon'a ilk müdahaleyi yolcular yaptı Hastaneye kaldırılan şoförünün kafasına 6 dikiş atıldı. Saldırgan Güneş Mahallesi ara sokaklarda devriye görevi yapan ekipler tarafından yakalandı.

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