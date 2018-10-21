Otobüs şoförüne levye ile saldırı

Antalya lya'da yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsünün önünü keserek durduran kişi, şoförün başına demir levyeyle vurdu. Kanlar içinde kalan şoförü yolcular kurtardı.

LEVYE İLE VURDU

Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü şoförü, yolcuların arasında levyeyle dövüldü. Hüseyin Çon yönetimindeki 07 AU0310 plakalı halk otobüsü seyir halindeyken, 07

FZA 258 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile arasında yol verme sorunu yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından Burhan T. otobüsün şoför mahallinin yanına gelip dışarıdan Hüseyin Çon'un kafasına demir levyeyle vurdu. POLİS EKİBİ YAKALADI

Yolcuların tepkisiyle Burhan T. olay yerinden uzaklaştı. Kafası kanlar içinde kalan Çon'a ilk müdahaleyi yolcular yaptı Hastaneye kaldırılan şoförünün kafasına 6 dikiş atıldı. Saldırgan Güneş Mahallesi ara sokaklarda devriye görevi yapan ekipler tarafından yakalandı.