Rektör Ünal’dan kulüplere ziyaret

Akdeniz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitedeki toplulukların tanıtım günlerinde öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Ünal
, Mühendislik Fakültesi Yolu'nda topluluklarını tanıtmak ve yeni üye kaydı almak amacıyla stant kuran toplulukları ziyaret etti. Rektör Ünal'a ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan da eşlik etti. Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı Rektör Ünal, onlarla sohbet ederek istek ve hedeflerini dinledi.