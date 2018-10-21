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’dan kulüplere ziyaret

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Rektör Ünal’dan kulüplere ziyaret
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitedeki toplulukların tanıtım günlerinde öğrencilerle bir araya geldi. , Mühendislik Fakültesi Yolu'nda topluluklarını tanıtmak ve yeni üye kaydı almak amacıyla stant kuran toplulukları ziyaret etti. Rektör Ünal'a ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan da eşlik etti. Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı Rektör Ünal, onlarla sohbet ederek istek ve hedeflerini dinledi.
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Rektör Ünal’dan kulüplere ziyaret
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