Ressam Kıvrık’ın ilk sergi heyecanı

Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden 2016 yılında mezun olan Ayşegül Keskin Kıvrık
, ilk kişisel sergisini açtı. Antalya
Müzesi'nde 'İmgelem' adlı yağlıboya çalışması eserlerin yer aldığı serginin açılış kurtelesi akademisyenler tarafından kesildi. Sanatseverler, Ayşegül Keskin Kıvrık'ın 'İsimsiz', 'Pusula', 'Sarımsı', 'Çılgın', 'Issız', 'Fırtına', Ezik', 'Bir Yaz Günü', 'Hazan', 'Dönence' ve 'Yeni Hayat' gibi isimler verdiği yağlıboya çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Sergi 31 Ekim'e kadar açık kalacak.