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Sınırı aşanların cezası kesiliyor

’nin tek kadın gezici ve sabit radar memuru Zehra , giden canın telafisi olmadığı için kemsiye imtiyaz tanımadığını söyledi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Sınırı aşanların cezası kesiliyor

'nin? aktif olarak tek başına çalışabilen tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Zehra , 19 yıldır baba mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Kendisi gibi polis memuruyla evli 2 çocuk annesi Büyükadam, akraba ve arkadaşlarının, 'Bizim arabayı artık pas geçersin' şeklinde kendisine takıldığını, hız konusunda kimseye taviz vermediğini söyledi.

7 YILDIR GÖREVDE
şehir merkezinde 7 yıldır gezici ve sabit radar görevi verilen Büyükadam, sürüş anında ve sabit pozisyonda gösterdiği özverisiyle dikkat çekiyor. Büyükadam'ın gözünden, hız sınırını aşan sürücüler kaçamıyor. Sivil bir vatandaş görüntüsüyle dikkatleri çeken tecrübeli polis memuru, ihlal gerçekleştiği anda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Durdurduğu sürücüler de karşılarında sivil, ojeli ve şık giyimli bir kadın polis memuruyla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırıyor. Şu ana kadar radar görevinde aktif olarak tek başına çalışabilen tek kadın personelin kendisi olduğunu ifade eden Büyükadam, bu özelliğiyle sürücüler tarafından internette fenomen haline getirildiğini söyledi.

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Sınırı aşanların cezası kesiliyor
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