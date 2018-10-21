Sınırı aşanların cezası kesiliyor

Türkiye'nin? aktif olarak tek başına çalışabilen tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Zehra Büyükadam, 19 yıldır baba mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Kendisi gibi polis memuruyla evli 2 çocuk annesi Büyükadam, akraba ve arkadaşlarının, 'Bizim arabayı artık pas geçersin' şeklinde kendisine takıldığını, hız konusunda kimseye taviz vermediğini söyledi.

7 YILDIR GÖREVDE

Antalya şehir merkezinde 7 yıldır gezici ve sabit radar görevi verilen Büyükadam, sürüş anında ve sabit pozisyonda gösterdiği özverisiyle dikkat çekiyor. Büyükadam'ın gözünden, hız sınırını aşan sürücüler kaçamıyor. Sivil bir vatandaş görüntüsüyle dikkatleri çeken tecrübeli polis memuru, ihlal gerçekleştiği anda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Durdurduğu sürücüler de karşılarında sivil, ojeli ve şık giyimli bir kadın polis memuruyla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırıyor. Şu ana kadar radar görevinde aktif olarak tek başına çalışabilen tek kadın personelin kendisi olduğunu ifade eden Büyükadam, bu özelliğiyle sürücüler tarafından internette fenomen haline getirildiğini söyledi.