Antalyalı pilota son veda

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde düşen tek motorlu Cessna 152 tipi uçakta yaşamını yitiren yardımcı pilot Deniz Adalı
(32) son yolcuğuna uğurlandı. Uncalı Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde baba Adnan ve anne Brigit Adalı
başta olmak üzere çok sayıda yakını hazır bulundu. Anne Brigit Adalı ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. ENKAZ İNCELENDİ
Deniz Adalı'nın 2 yıl önce uçuş okulundan mezun olduğu ve çok sayıda uçuşa katılarak saatlerini tamamladığı belirtildi. Deniz Adalı'nın önümüzdeki ay yolcu uçaklarına pilot alımı için açılacak mülakatlara katılmayı planladığı kaydedildi. Uçağın enkazında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri de 2 saatlik incelemede bulundu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı.