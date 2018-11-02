Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Otobüste can pazarı yaşandı

Otobüste can pazarı yaşandı

Giriş Tarihi: 2.11.2018
Otobüste can pazarı yaşandı
Antalya'DA özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Kalbinden rahatsız olduğu belirtilen yolcuyu şoför duraklarda durmayarak hastaneye yetiştirdi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsü yolcusu Ömer Ergin, kalbini tutup yere yığılması üzerine yolcular, gencin rahat nefes almasını sağladı. Şoför de hiçbir durakta durmadan hastayı özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Adliyede katip olan Ergin, tedaviye alındı. Ömer Ergin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüste can pazarı yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN