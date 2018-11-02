Otobüste can pazarı yaşandı

Antalya
'DA özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Kalbinden rahatsız olduğu belirtilen yolcuyu şoför duraklarda durmayarak hastaneye yetiştirdi. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. KC 06 nolu özel halk otobüsü yolcusu Ömer Ergin, kalbini tutup yere yığılması üzerine yolcular, gencin rahat nefes almasını sağladı. Şoför de hiçbir durakta durmadan hastayı özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Adliyede katip olan Ergin, tedaviye alındı. Ömer Ergin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.