Piyasalar canlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yıl sonuna kadar 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi (KDV
) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini açıklamasının ardından Antalya
ve Isparta'da piyasalar hareketlendi. SEKTÖRE HARAKET GETIRDI Bakan Albayrak
'ın açıklaması sonrası Antalya
ve Isparta'da ilk etapta beyaz eşya ve mobilya sektöründe canlılık göze çarptı. Beyaz eşya satıcısı iş adamı Mehmet Zorlu, "Son 2 aydır sıkıntılı bir süreç yaşadık. Atılan adımla birlikte piyasa umutlandı. Beyaz eşyadaki ÖTV düşüşü sektörü çok hareketlendirecek. Bir yıl sonra düğün yapacak olan çiftler bile indirimden yararlanmak isteyip şimdiden çeyiz paketi alacaktır" dedi. HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, belirli sektörlere ilişkin vergi indirimleriyle ilgili karara teşekkür etti. Hükümetin aldığı tedbirler, kararlar ve özel sektör
ü destekleyici uygulamaların piyasaya güven verdiğini belirten Başdeğirmen, "Son dönemde yaşadıklarımız bize Türkiye ekonomisinin ve özel sektörün dirayeti ile gücünü bir kez daha kanıtladı. Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektörlerinin desteklenmesi kararı bizi mutlu etti." diye konuştu. VATANDAŞ MEMNUN
Erol Kasapoğlu, ÖTV ve KDV indiriminin vatandaşı rahatlatacağını söyledi. Kasapoğlu, "2016 model aracımı verip sıfır araç alacağım. Otomobildeki ÖTV indirimi çok iyi oldu" dedi. Galip Özmen ise indirimle birlikte hemen çamaşır makinesini değiştirmeye koştuğunu söyledi. Özmen, "Bu indirimler çok iyi oldu. Vatandaş için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı. Mobilya sektöründe çalışan Atilla Keçeci ve Dilek Ateş ise mobilyada yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'de düşmesinin evlenecek çiftler için son fırsat olduğunu vurguladı. İş adamı Serkan Ali Fidan beyaz eşyada yapılan ÖTV indirimin büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Geçtiğimiz yıl da böyle bir indirim olmuştu. Ama bu seferki bir sinerji yaratarak bakanından esnafına ve tüketicisine bir birliktelik oluşturdu. Günlük rekorlar kırarız" dedi. Volkan Küçükali ise otomobildeki ÖTV indirimi için çok sevindiğini belirterek, "Aracımı değiştirmeyi düşünüyordum. Bakanımın müjdesiyle çok mutlu oldum. Şimdi indirimli araç alma zamanı" dedi. Mobilya sektöründe çalışan Mehmet Şahin, Ebru Oğuz ve Tuğba Sakçalı ise mobilyadaki vergi indiriminin evlenecek çiftleri mutlu edeceğini kaydetti. İNDİRİM İÇİN DOĞRU ZAMANLAMA
ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimlerini oldukça olumlu karşıladıklarını söyledi. AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Dere, vergi indirimlerinin çok doğru bir zamanda yapıldığını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlar olarak KDV ve ÖTV'de indirim yapılmasını uzun zamandır talep ediyorduk. İndirimler sadece belirli sektörleri değil, bu sektörlere bağlı yan sektörleri de olumlu yönde etkileyecek. Çabalarımızın sonuçlarını kısa sürede göreceğiz" dedi. PATRONLAR UMUTLU
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ÖTV ve KDV indirimlerin piyasaya canlılık getireceğini söyledi. Çetin, ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle ciddi anlamda satış oranının düştüğünü, yapılan vergi indirimlerinin piyasayı hareketlendireceğini belirterek, "Özellikle otomobildeki yüzde 15 ÖTV ve beyaz eşyadaki ÖTV oranının sıfır olması ciddi katkı sağlayacak" dedi.