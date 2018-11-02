Serik’te tapu sevinci yaşandı

Antalya
'NIN Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşanan 70 yıllık tapu sorunun çözülmesiyle birlikte hak sahibi olan vatandaşlar, tapularına kavuşmaya devam ediyor. Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık'ın göreve gelmeden önce seçim vaatlerinin başında gelen tapu meselesinin çözülmesiyle birlikte vatandaşlara tapuları düzenlenen törenle verildi. Serik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tapu dağıtım törenine, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, AK Parti
İlçe Başkanı Hasan Kozan ve tapu sahipleri katıldı. SÖZLER YERİNE GELDİ
Başkan Çalık, "Vatandaşlarımız bu mahallemize yerleşeli 60, 70 yıl olmuş ancak, bu mahallemizde bir imar uygulaması olmamış. 2014'te Belediye Başkanı olduktan sonra ilçemizin gelişip güzelleşmesi ve imar yönünden, en büyük engel olan mülkiyet sorunu ortadan kaldırmak için çaba sarf ettik. Allah'ımıza şükür, halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.