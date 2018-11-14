415 çöp şiş yiyen Rus Katarina rekor kırdı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA bir restoran tarafından uzun süredir düzenlenen 'çöp şiş yeme yarışmasına' ilgi her geçen gün artıyor. Kısa süre önce yarışmaya katılan Ceren Yılmaz (21), 315 çöp şiş yiyerek rekor kırmıştı. Son rekorun sahibi Yılmaz, dün Rus asıllı Katarina Pekoğlu (35) ile yarıştı. Pekoğlu, 32 dakikada 415 adet çöp şiş, 1 tabak salata, 1 bardak ayran, 1 şişe soda ve 1 lavaş ekmeği yedi. Pekoğlu, 8 bin TL değerinde elektrikli motosiklet ve 10 bin TL'nin sahibi oldu. Rus gelin ayrıca, 6 ay boyunca da restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı.