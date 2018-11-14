Alkollü sürücü dehşet saçtı

BUGÜN NELER OLDU

Manavgat ilçesinde, alkollü sürücü A.A. otomobille motosiklete çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta caddeye çıkan A.A.'nın kullandığı 07 GBG 74 plakalı otomobil, karşı sokaktan gelen Özkan Doğan yönetimindeki 07 LJ 245 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletteki iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza sonrası davranışlarından alkollü olduğu anlaşılan A.A., trafik ekiplerine, alkolmetreye üfletmemeleri için yalvardı. Dolmuş şoförü olduğunu söyleyen A.A., "Benim hayatımı bitirirsiniz. Bu akşam burada böyle bir şey yaptık" diye konuştu. Polislere yalvarmasının sonuç vermeyeceğini anlayan A.A.'nın, yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşıldı.