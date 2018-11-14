Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alkollü sürücü dehşet saçtı

dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Alkollü sürücü dehşet saçtı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, alkollü sürücü A.A. otomobille motosiklete çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta caddeye çıkan A.A.'nın kullandığı 07 GBG 74 plakalı otomobil, karşı sokaktan gelen Özkan Doğan yönetimindeki 07 LJ 245 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletteki iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜFLEMEMEK İÇİN YALVARDI
Kaza sonrası davranışlarından alkollü olduğu anlaşılan A.A., trafik ekiplerine, alkolmetreye üfletmemeleri için yalvardı. Dolmuş şoförü olduğunu söyleyen A.A., "Benim hayatımı bitirirsiniz. Bu akşam burada böyle bir şey yaptık" diye konuştu. Polislere yalvarmasının sonuç vermeyeceğini anlayan A.A.'nın, yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü sürücü dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN