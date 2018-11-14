ATSO’dan Almanya çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Almanya'nın Hannover kentine düzenlenen iş gezisinde, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirildi.Almanya Sosyal Demokratlar Partisi eski milletvekili Heino Wiese ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanı Mustafa Erkan'ın ev sahipliği yaptığı iş gezisine, Antalya'dan önemli iş insanları katıldı. Heyet, Almanya'nın en büyük fuar şirketlerinden Deutsche Messe Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz ile görüştü.Deutsche Messe ile yapılan görüşmelerde Antalya'da ortak fuar projesi ele alındı. ATSO Başkanı Davut Çetin, Lenarz'a Antalya'da fuar düzenlemesi için davette bulundu. Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanları ve fuarlarını anlatan Çetin, ANFAŞ işbirliği ile Deutsche Messe'nin Antalya'da bir fuar düzenleyebileceğini kaydetti. Lenarz, yılbaşı sonrasında Antalya'ya inceleme ve işbirliği ziyaretinde bulunacak.