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Bir tebessüm yeter

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Bir tebessüm yeter
ANTALYA Envar Okulları Ortaokulu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yaratan bir seminere daha ev sahipliği yaptı. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri, lösemili çocuklar ve onların hayatı hakkında bilgi sahibi oldular. LÖSEV uzman eğitimcisi Doğuş Yolcu'nun verdiği seminerle öğrenciler Lösemi hakkında yanlış bilinenleri ve hastalık sürecinin aşamalarını öğrendiler. Öğrenciler '4/4'lük Eğitim' çerçevesi kapsamında hazırlanan programla 'bir tebessümle lösemili çocukların gönüllerine dokunabilmenin ve onları mutlu etmenin' anlamını sunum ve videolarla hissederek öğrendiler. Envar İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel "Öğrencilerimizin lösemiye karşı duyarlılığını arttırmayı hedefledik" dedi.
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