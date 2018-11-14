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Güzel gezgin 45 şehiri gezdi

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Güzel gezgin 45 şehiri gezdi
ANTALYA'DAKİ ajansının kadrosuna yıl başında dahil olan Nil Yalın, farklı şehir ve kültürlerini keşfetmeyi sevdiğini söyledi. Mankenliğin yanı sıra özel bir şirkette çalışan Nil Yalın, fitness, atletizm ve binicilikle uğraşırken, zaman buldukça da Türkiye'yi dolaşıyor. 81 ilin 45'ini gezdiğini ve gördüğünü anlatan Yalın, "Farklı şehirleri keşfetmeye bayılıyorum. Gittiğim yerlerin kültürlerini öğreniyorum. Hedefim önümdeki 5 yıl içinde 81 ilin tamamını gezmek. Gezip, görmek benim için bir tutku" diye konuştu.
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Güzel gezgin 45 şehiri gezdi
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