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Kasımda deniz keyfi

Türkiye’nin bir çok bölgesinde etkili olan soğuk havaya rağmen lılar 24 derece sıcaklıkta denize akın etti

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Kasımda deniz keyfi
YURDU etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'nın merkezi ve Alanya ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercihi dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajları oldu.

YARINA KADAR DEVAM
Bazı turistler denize girerken, bazıları ise kumlara kendilerini atıp güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

CENNET
Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın yarın akyşama kadar devam edeceğini çıkladı. Antalyalılar ve tatilciler, "Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı varken, biz denize giriyoruz. Burası bir cennet" görüşünde birleşti.
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Kasımda deniz keyfi
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