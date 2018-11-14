Kemer’de 2 yeni tutuklama kararı

ANTALYA'NIN
Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrolle bırakılan eski belediye çalışanı Atılay Şükrü Tergek ile pazar esnafı Hacı Halil Yılmaz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. 31 Ekim'de yapılan operasyonda vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin Kemer Belediyesi'nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alınmış, ardından serbest bıkarılmıştı.