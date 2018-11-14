Ölüm randevusu

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ANTALYA'DA eşi E.G. ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği İlkay Polat Sağır'ı (32) kalbinden vurarak öldürdükten sonra Sağır'ın teyzesinin oğlu Yunus Emre Batur'u rehin alıp araçla kaçıran Cihan Gültekin (35) Burdur yolu 30'uncu kilometresinde yakalandı. Cinayetin nasıl işlediğini anlatan Gültekin, "İlkay'ın eşim E.G. ile ilişkisini olduğunu tahmin ediyordum. Eve saat 14.30'a randevu verdim Teyzesinin oğlu Yunus Emre Batur ile birlikte evime geldiler. Evde tartıştıktan sonra İlkay Polat'ı vurdum. Cinayeti gören Yunus Emre Batur evden kaçtı. Ben peşinden koştum. Silah ile otomobile bindirip kaçırdım. Yolda polise yakalandım. Pişmanım 3 çocuğum için çok üzülüyorum" diye konuştu.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Cihan Gültekin, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Gültekin, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Cihan Gültekin'in öldürdüğü İlkay Polat Sağır'ın teyzesinin oğlu Yunus Emre Batur'un cinayetten sonra kaçışı ve Gültekin'in peşinden silahla kovalamacısı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıması dikkat çekti.Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2901 sokaktaki korkunç cinayetin ardından eve gelen Cihan Gültekin'in 2 oğlu ve küçük kızı şoka girmişti. Babalarının cinayet işlediğini öğrenen çocuklar, "Biz babasız ne yaparız" diyerek gözyaşı dökmüştü. Polis tarafından evden uzaklaştırılan çocuklar anne E.G.'ye teslim edildi.