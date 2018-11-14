Rezidans gibi kültür merkezi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gündoğmuş Kültür Merkezi törenle hizmete girdi. Kültür merkezi 5 yıldızlı otel konforunda 16 yataklı misafirhane, 300 kişilik tiyatro ve konferans salonu ile rezidansları aratmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gündoğmuş'a yaptıkları toplam yatırımın 55 milyon liranın üzerinde olduğunu vurguladı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin de katıldığı açılışta konuşan Başkan Türel, kültür merkezinin Gündoğmuş'un belki de tarihi boyunca en büyük eserlerinden biri olduğunu söyledi.