Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Rezidans gibi kültür merkezi

Rezidans gibi kültür merkezi

Gündoğmuş’ta içinde 5 yıldızlı otel konforunda 16 yataklı misafirhane bulunan kültür merkezinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Rezidans gibi kültür merkezi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gündoğmuş Kültür Merkezi törenle hizmete girdi. Kültür merkezi 5 yıldızlı otel konforunda 16 yataklı misafirhane, 300 kişilik tiyatro ve konferans salonu ile rezidansları aratmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gündoğmuş'a yaptıkları toplam yatırımın 55 milyon liranın üzerinde olduğunu vurguladı. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin de katıldığı açılışta konuşan Başkan Türel, kültür merkezinin Gündoğmuş'un belki de tarihi boyunca en büyük eserlerinden biri olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rezidans gibi kültür merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN