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Sağlık turizmi zirvesi

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Sağlık turizmi zirvesi
ANTALYA'DA Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Konseyi MEDTİS 2018 Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirildi. İslam ülkelerinin sağlık turizmi alanında birlikte çalışmalarını ve ortaklıklar kurmalarını hedefleyen program 4 gün sürdü. Kazakistan, Kırgızistan'dan Kuveyt'e, Moğolistan'dan Suudi Arabistan'a kadar 50'den fazla ülkeden alım heyetinin katıldığı fuarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) da stant açtı. Isparta ile Antalya'dan kamu ve özel hastaneler ve kliniklerin tanıtımı yapılan stantta, konuk ülkelerle ikili görüşmeler yapıldı. İslam ülkelerinden 300'den fazla yabancı alım heyetinin katıldığı fuarda, iki binden fazla birebir iş görüşmesi yapıldı.
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Sağlık turizmi zirvesi
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