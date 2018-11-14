Süre uzadı heyacan artı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz bölgesinde AK Parti'de 16 Kasım tarihine uzatılan belediye başkanlığı aday adayları başvuruları hızla devam ediyor. Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, AK Parti'den Isparta Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. Isparta kent merkezinde kalabalık bir grupla parti binasına önüne gelen Bolat, İl Başkanı Osman Zabun'a dosyasını teslim etti. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde başkanlık için aday adaylığı başvurusu yapan 4'üncü isim ise Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Emekli oldu. Emekli, Döşemealtı'nın istenen hizmeti alamadığı için aday adayı olduğunu kaydetti.Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi Muhtarı Memiş Aksu ve işadamı Alp Taşlı da AK Parti'den belediye başkan aday adaylığı için başvuru yaptı. Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, aday adayı başvurusunun 8'e ulaştığını söyledi.Antalya'nın Akseki ilçesinde ise AK Parti eski İlçe Başkanı Mehmet Özdilek, meclis üyesi Mustafa Eroloğlu, Manavgat eski İlçe Başkanı Cemil Yiğit, Eren Yenidünya, Hasan Hüseyin Özer ve Şakir Yalçın başvuru dosyalarını teslim etti. Kaş'ta AK Parti'den belediye başkan aday adaylığı için ilk isim ise işadamı Erhan Sarıcaoğlu oldu. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir de görevinden istifa ederek AK Parti'den Kumluca Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.