Vatandaş kovalarla yangına su taşıdı

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Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Kesmeboğazı mevkisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar su kanalları üzerinden kovalarla aldıkları sularla alevlere müdahale ederek ekiplerin çalışmasına destek verdi. Bölgede rüzgar da etkili olurken, yangın 3 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da yangın bölgesinde inceleme yaptı.