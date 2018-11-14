Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Vatandaş kovalarla yangına su taşıdı

Vatandaş kovalarla yangına su taşıdı

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Vatandaş kovalarla yangına su taşıdı
ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu. Kesmeboğazı mevkisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar su kanalları üzerinden kovalarla aldıkları sularla alevlere müdahale ederek ekiplerin çalışmasına destek verdi. Bölgede rüzgar da etkili olurken, yangın 3 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da yangın bölgesinde inceleme yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş kovalarla yangına su taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN