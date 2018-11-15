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’nin seçim çalışması hızlandı

Giriş Tarihi: 15.11.2018
AK Parti’nin seçim çalışması hızlandı
AK Parti'de Türkiye genelinde illerin ilçe başkanlarının Ankara'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nda buluşmaları, Antalya'dan başladı. AK Parti'nin Antalya'daki 18 ilçe başkanı Ankara'da bir araya geldi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı MKYK Üyesi Mustafa Köse'nin ev sahipliği yaptığı buluşmaya AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı. Değerlendirme toplantısı havasında gerçekleşen toplantıda, yaklaşan yerel seçimler öncesi aday adaylığı süreciyle ilgili gelişmeler paylaşıldı. Mustafa Köse, Teşkilat Başkanlığı'nda yaklaşan yerel seçimler öncesi ilçe başkanlarından adaylıklar konusunda kanaatlerinin alındığını söyledi. Ayrıca ilçelerle ilgili taleplerin de alındığını ifade eden Köse, "Seçime üçlü ir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.
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AK Parti’nin seçim çalışması hızlandı
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