Bakandan ‘arıtma’ vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Ardından Beldibi ve Kemer Atık Su Tesisleri'nde incelemede bulunan Ersoy, kapasite artırılmasına ilişkin hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Turizmin çok hızlı geliştiğinin altını çizen Ersoy, "Turist sayıları çok hızlı yükseliyor. Ana sıkıntı arıtmalar, turizmde potansiyel artıyor, arıtma tesislerinin kapasitelerinin de bununla paralel şekilde artırılması gerekiyor" diye konuştu.Sezona kadar hızlı bir şekilde bölgedeki yatırımları sonuçlandırmak istediklerine işaret eden Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği artıma projerine yatırımcılardan da destek gelmesi gerektiğine değindi. Ersoy, "Yatırımcı arkadaşlarla yatırım programını oluşturduk. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. İlk örneğini Belek'te yapmıştık. İkincisini de Kemer'de gerçekleştireceğiz, sonra tüm kıyı bandına yayacağız" dedi.