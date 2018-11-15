Çürüyen servet

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yediemin otoparklarında bağlı tutulan araç sayılarında artış yaşanıyor. Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artıştan kaynaklanan yoğunluk sebebiyle otoparklar hınca hınç doldu.Özellikle haciz yoluyla alıkonulan araçların 12 yıla kadar alınmaması, otopark işletmecilerinin en büyük sıkıntısı haline geldi. Araçlara yer bulmakta zorlanan işletme sahipleri ise durumdan memnun değil. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 4 ayrı otoparkı bulunduğunu ve bu otoparklarda toplamda 2 bin 500 araç, bin 800 motosiklet olduğunu söyledi. Topçu, "Bu araç ve motorları yurt dışından dövizle alıyoruz. Otopark depolarında çürümeye bırakılmasının ülke ekonomisi için korkunç zararı var" dedi. Topçu, araçların satış yoluyla tekrar trafiğe çıkarılması yada hurdaya ayrılması gerektiğini söyledi.