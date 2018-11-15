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Çürüyen servet

İşlettiği 4 yediemin otoparkında 2 bin 500 araç olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Topçu, “Servet çürüyor” dedi

Giriş Tarihi: 15.11.2018
Çürüyen servet
ANTALYA'DA yediemin otoparklarında bağlı tutulan araç sayılarında artış yaşanıyor. Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artıştan kaynaklanan yoğunluk sebebiyle otoparklar hınca hınç doldu.

2 BİN 500 ARAÇ
Özellikle haciz yoluyla alıkonulan araçların 12 yıla kadar alınmaması, otopark işletmecilerinin en büyük sıkıntısı haline geldi. Araçlara yer bulmakta zorlanan işletme sahipleri ise durumdan memnun değil. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 4 ayrı otoparkı bulunduğunu ve bu otoparklarda toplamda 2 bin 500 araç, bin 800 motosiklet olduğunu söyledi. Topçu, "Bu araç ve motorları yurt dışından dövizle alıyoruz. Otopark depolarında çürümeye bırakılmasının ülke ekonomisi için korkunç zararı var" dedi. Topçu, araçların satış yoluyla tekrar trafiğe çıkarılması yada hurdaya ayrılması gerektiğini söyledi.
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Çürüyen servet
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