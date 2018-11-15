Drift yapanlara ceza yağıyor

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Antalya'dakı denetimlerde trafikte 'spin' atıp 'drift' yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarına aykırı hareketleri yapanlar için uygulanacak cezai işlemlerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından il genelinde denetimlerini artırdı. Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu, 3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 14 araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi. Söz konusu araçların sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamaya takılan son otomobil Eski Sanayi Sitesi içinde drift yapan 07 VJ 275 plakalı araç oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplamda 9 bin 200 lira ceza kesildi.