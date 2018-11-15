Erken portakal hasadı

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TÜRKİYE'NİN ve Antalya'nın portakal üretiminde önemli yeri bulunan Finike ilçesinde, kasım başında başlayan portakal hasadı devam ediyor. Türkiye'nin yıllık yaklaşık 1.9 milyon tonluk portakal üretiminin yaklaşık 500 bin tonu Antalya'da üretiliyor.Antalya'daki üretimin de yaklaşık yüzde 40'ı Finike'den sağlanıyor. Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle Finike'de hasadına erken başlanan portakalda 200 bin ton civarında rekolte bekleniyor.Tat ve aromasıyla dünyanın en iyi portakalları arasında gösterilen, coğrafi işaretle tescillenen tek portakal olan 'Finike portakalı', dalında kilogramı 1.2 ile 1.5 lira arasında satılıyor. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, her portakalın 'Finike portakalı' diye satılmasını eleştirerek, bunun bölge üreticilerine zarar verdiğini sözlerine ekledi.