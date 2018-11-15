Fethiye’de yetenekliler belirleniyor

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' faaliyete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Fethiye İlçe Gençlik Spor Merkezi'nde 3'üncü sınıf öğrencilerine yetenek taramaları yapıldı.Fethiye'de yaklaşık 2 bin öğrenciye yetenek taraması yapacaklarını kaydeden Okul Sporları Muğla İl Koordinatörü Serhat Erdaş, "Bu spora yönlendirme projesinde köylerden kasabalara en ücra köşelere yetenekli olan öğrencilerimizi seçiyoruz. Protokol 2016 yılında imzalandı. Geçen sene mayıs ayında ilki yapıldı. Bu ikinci taramalar" diye konuştu.