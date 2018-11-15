Gelecek güven altına alınıp sahip çıkılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, çocuk ve gençleri suçtan korumak amacıyla öğrencilerle buluşuyor. Gelecek Güvenli Okul İle Gelecek Projesi kapsamında, emniyet ekipleri, kent merkezine uzak 10 ortaokulda öğrenim gören 150 öğrenciye yat gezisi düzenledi.Setur Marina'dan başlayan yat turu yaklaşık 4 saat sürdü. Etkinlikte, çocuklar madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan korunma ve asayiş suçları ile mücadele konularında bilgilendirildi. Şahinbey Ortaokulu'nda eğitim gören 40 öğrenci de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Öğrencilere Polikart dağıtıldı. Çocukların polislerle ilgili hazırladığı pano, emniyet güçlerini duygulandırdı.