Issız sokaklara huzur getirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Bir dönem mahallenin güvencesi olan 'bekçi baba'ların göreve başlaması ile gece karanlığının ıssız sokaklarına huzur geldi. İçişleri Bakanlığı'nın, emniyet müdürlükleri bünyesinde, gece bekçiliği uygulamasını 2017'den itibaren yeniden hayata geçirmesiyle Antalya'ya verilen 250 bekçinin 19 Nisan'dan itibaren göreve başlamasıyla suçluların korkulu rüyası oldu. 'Gece kartalları' ismiyle göreve başlayan bekçilerin hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını büyük ölçüde azalttı. Özellikle hırsızlık olaylarında yüzde 25 oranında azalma yaşandı. Antalyalılar gece bekçilerinin saat 21.00 ile 05.00 mesaisinden oldukça memnun.Daha öncede 47 gece bekçisinin görev yaptığı kente yeni bekçiler ile birlikte bu rakam 294'de ulaştı. Bekçilerin 83'ü Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde görev yapıyor. 211 bekçi ise şehir merkezinde gecenin ıssızlığından yararlanıp suç işlemek isteyenlere karşı mücadele ediyor. Şehrin en sorunlu noktaları olan Deniz Mahallesi, Kaleiçi, Kışla Mahallesi ve Konyaaltı sahilinde görev yapan gece bekçileri polisle aynı yetkiye sahip. Bekçilerin 8 aylık sürede aranan 161 kişiyi yakaladığı, 14 kayıp şahsın bulunmasını sağladığı kaydedildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, gece bekçilerinin hırsızlık, kavga uyuşturucu kullanan şahıslar olmak üzere 91 ayrı olaya müdahale ettiğini 102 şüpheliyi yakaladığını vurguladı.'Gece kartallarının' yaz aylarında Konyaaltı sahil bandında hırsızlık, kavga ve benzeri suçların önlenmesinde yüzde yüz etkili olduğunu ifade edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, gece bekçilerinin vatandaşlarla kurduğu diyalogların çok iyi olduğunu belirtti. Sahilde görev yapan bekçilerin yön tarifi yapabilecek, turistlerle diyalog kurabilecek kadar İngilizce, Almanca ve Rusça bilmeleri dikkat çekiyor.GECE bekçileri, 100'üncü Yıl Caddesi'nde kangren haline gelen travesti sorununa da son verdi. Vatandaşları canından bezdiren travestilere anında işlem yapan ve asayişi bozmasına izin vermeyen bekçiler, 100'e yakın travestiye işlem yapınca cadde huzura kavuştu. Bekçileri çok sevdiklerini belirten Antalyalılar, "Bütün mahalle ve sokaklarda olmalılar. Onlar huzurun bekçileri" dedi.