Kekova’da su altı kurtarma kazısı

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ANTALYA'NIN Demre ilçesi Kekova bölgesinde15 gün süren su altı kurtarma kazısı yapıldı. Kazıya çeşitli üniversitelerden lisans ve lisansüstü dalgıç arkeologlar katıldı. Anadolu kıyılarında en çok kullanılan gemi rotaları üzerinde bulunan 'Tersane Koyu' bölgesinde yapılan kazıda su altındaki birçok eser gün yüzüne çıkarıldı. Gemicilerin göremediği ve buraya çarparak batan gemilerin olduğu bir su altı dağının çevresinde yapılan su altı kazısında çok sayıda ticaret gemisine ait kalıntılar bulundu.Buluntular arasında amforalar, kandiller, cam eserler ve günlük kullanım kapları yer aldı. Kazının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Erdoğan Aslan, "Elde edilen veriler bize bölgenin M.Ö. 7'nci yüzyıldan başlayarak M.S. 13'üncü yüzyıla kadar kesintisiz bir gemi ticaretine ev sahipliği yaptığını göstermektedir" dedi. Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, ortaya çıkarılan eserlerin sergilenmek üzere korumaya alındığını söyledi.