Madalya getirmek istiyor

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Ukrayna'da üniversite eğitiminin ardından Antalya'ya yerleşip otellerde animatörlük ve jimnastik eğitmenliği yapan Julia Shulga (28), 6 ay önce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün ücretsiz spor okulunda başladığı muay thai sporunda performansıyla dikkat çekti. 6 yıl önce tatil için geldiği Antalya'ya hayran kalıp yerleştiğini anlatan Ukraynalı sporcu, Antalya'yı ikinci vatanı olarak gördüğünü vurguladı.Başarılı sporcu, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk vatandaşlığına geçmek ve şampiyon Türk sporcusu olmak istiyorum" dedi. Antrenör Yasin Urlu yönetiminde haftanın üç günü Antalya Spor Salonu'nda muay thai çalışan Julia, oteldeki mesaisinin ardından Belek'ten yaklaşık 30 kilometre uzaktaki salona halk otobüsüyle gelerek antrenman yapıyor.