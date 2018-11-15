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Öğrencilerin bağış daveti

Korkuteli Devlet Hastanesi’nde organ bağış standı kuran öğrenciler farkındalık projesi kapsamında çağrıda bulundu

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018
Öğrencilerin bağış daveti
ANTALYA'NIN Korkuteli Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağış standı kuruldu. Organ bağışı farkındalık projesi kapsamında Korkuteli Devlet Hastanesi'nde açılan bilgilendirme standına Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknikerliği öğrencileri de destek verdi. Oluşturulan bilgilendirme standında organ bağışının önemi sağlık personeli ve öğrenciler tarafından vatandaşlara anlatıldı.

ORGAN BAĞIŞI VURGUSU YAPTILAR
Başhekim Op. Dr. Nihat Ateş, "Organ bağışı günümüzde çok önemli bir konuma oturdu. Böbrek, karaciğer, kornea gibi birçok organın nakli günümüzde başarılı bir şekilde yapılyor" dedi ve vatandaşları bağışçı olmaya davet etti. Ayrıca Korkuteli Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Sorumlu Hemşiresi Gülseren Dizdar tarafından hastane personeline eğitim salonunda bir panel düzenlendi.
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Öğrencilerin bağış daveti
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