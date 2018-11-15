Şehit nişanlıya kütüphane

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ISPARTA'DA Ayşegül Köse, kendi mezun olduğu okula, şubat ayında Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan nişanlısı Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın adını taşıyan kütüphane yaptırdı.Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılış törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ ve şehit ailesi katıldı.Öğrencilere seslenen Vali Seymenoğlu, "Ne mutlu ki sizlere şehidimizin ailesi tarafından okulumuza böyle bir kütüphane kazandırıldı. Aldığınız her kitapta, çevirdiğiniz her sayfada Şehit Ali Yılmaz gibi ağabeyleriniz aklınıza gelsin" diye konuştu. Ayşegül Köse ise "Kalbimiz yansa da bir tarafımız hep buruk olsa da Alimiz ile gurur duya duya bugün onun adını verdiğimiz kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Onun kahramanlığını unutturmamalıyız" dedi. Konuşmaların ardından şehidin adını aldığı dedesi Ali Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.