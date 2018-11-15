SPA çalışanları sezona veda etti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA çeşitli oteller bünyesinde hizmet veren Amon SPA çalışanları, sezon kapanış gecesinde bir araya geldi. Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda bir araya gelen spa çalışanları sezonun yorgunluğunu attı. Müzik eşliğinde yemek yiyen ve eğlenen çalışanlar, sezon değerlendirmesi de yaptı.Gecede konuşan Amon SPA Başkanı Abdullah Sönmez, başarılı bir turizm sezonunu geride bıraktıklarını belirtti. Sönmez, sezon boyunca gösterilen özverili çalışmadan dolayı tüm personeline teşekkürlerini iletti. Sönmez, "Böyle bir aile ortamında çalışmak başarıyı da beraberinde getiriyor. Çok yoğun ve çok güzel bir sezonu geride bıraktık" dedi. Firma çalışanları kutlamanın sonunda pasta kesti.