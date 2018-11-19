AK Parti sandık başında

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AK Parti Batı Akdeniz'de temayül yoklaması düzenledi. Antalya'da 19 ilçeden 3 bin 600 delege oy kullandı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki temayül yoklamasına, Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Genel merkez temayül sorumlusu olan Kılıç, Türkiye'de ilk defa elektronik sistem üzerinden 'e-temayül' yapıldığını belirtti.Kılıç, teşkilat üyelerinin görmek istedikleri adaylarla ilgili fikir ve düşüncelerini temayül yoklamasıyla yansıttığını ifade etti. Yoğun katılımın Antalya'nın AK Parti belediyeciliğine devam etmek istediğini gösterdiğini söyleyen Kılıç, "İnşallah AK Parti belediyeciliğinin Antalya'da devamı olacaktır" dedi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da her ilçede en az 5-6 aday adayının olduğunun altını çizerek, aday adayı fazlalığının partiye olan teveccühü gösterdiğini söyledi ve "İnşallah yerel seçimlerde Antalya'da birinci olacağız" dedi.Burdur'da da partililer sandık başına gitti. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaklaşık bin delegenin merkez ve 10 ilçede belediye başkan adayını belirlemek için 58 aday adayı arasında oy kullanıldığını söyledi.