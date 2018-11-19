Antika tutkunlarının buluşma adresi oldu

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin, Dokumapark'ta düzenlediği 'Antika ve Nostalji Festivali' ile start alan 'Antika Pazarı' yoğun ilgi görüyor. Her ayın ikinci ve dördüncü pazar günleri Dokumapark'ta bulunan 'Sanat Sokağı'nda açılan 'Antika Pazarı' antika tutkunlarını bir araya getiriyor. Antika eşyalara tutkunluğu ile bilinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de her antika pazarını mutlaka ziyaret ediyor.Yaklaşık 50'yi aşkın antikacının stant açtığı pazarın giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Dokumapark son yıllarda hatıralara ışık tutan çok sayıda etkinlik ile Antalya'nın yükselen en önemli markalarından biri oldu. Burası yaşamın bütün renklerinin bir araya geldiği ve ele alındığı çok önemli bir yaşam merkezi" dedi.